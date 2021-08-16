Şarj aleti evi yaktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Çeştepe Mahallesi'nde bulunan apartmanın ikinci katında Erkan Yalçın'a ait evde prize takılı şarj aletinin patlaması nedeniyle yangın çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI

DİĞER