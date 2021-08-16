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Haberler Aydın Şarj aleti evi yaktı

Şarj aleti evi yaktı

Şarj aleti evi yaktı

16.8.2021

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Çeştepe Mahallesi'nde bulunan apartmanın ikinci katında Erkan Yalçın'a ait evde prize takılı şarj aletinin patlaması nedeniyle yangın çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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