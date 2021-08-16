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Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü

Aydın'ın Söke İlçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken yanarak alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sardığı otomobil sürücüsü kendini dışarı atarak canını kurtarabildi