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Haberler Aydın Aydın Göç İdaresinde iki grup arasında tartışma çıktı

Aydın Göç İdaresinde iki grup arasında tartışma çıktı

Aydın Geri Gönderme Merkezi’nde göçmen iki grup arasında tartışma yaşandı. Merkeze sevk edilen polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile gerginlik büyümeden sona erdi. Konu hakkında bilgi almak üzere merkeze gelen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulisi Arat, iki grup arasında yaşanan tartışmanın büyümeden sonlandırıldığını açıkladı.

Aydın Göç İdaresinde iki grup arasında tartışma çıktı
AA

17.08.2021, 08:51

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Geri Gönderme Merkezi'nde iki grup arasında gerginlik çıkması üzerine bölgede tedbir aldıklarını bildirdi.

Arat, Aydın Geri Gönderme Merkezi girişinde gazetecilere, merkezde sorun yaşanması üzerine bölgeye ekip gönderdiklerini söyledi.

Merkeze yeni gelen yabancı grupların olduğunu aktaran Arat, "Aralarında bazen içerde kalabalık olunca ufak tefek sorunlar çıkabiliyor. Hiç kimsenin burada burnunun kanamasını istemeyiz. Onun için de bizim denetimimiz altında, gözetimimiz olan bir yerde herhangi bir olumsuz bir durumun yaşanmaması için yeteri kadar tedbir aldık. Ambulansları da tedbir amaçlı istedik. Göçmen grupları arasında bir gerginlik çıktı. Zamanında müdahale etmezseniz kavga çıkabilir. Kavgaya izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olası bir olumsuzluğa karşı Geri Gönderme Merkezi içerisinde beklediği öğrenildi.

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