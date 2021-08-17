Balayındaki çiftçin evi alevlere teslim

AYDIN Kuyucak'ta koruma altındaki tarihi ev çıkan yangında küle döndü. Yangın, Başaran mahallesinde çıktı. Yaşar Özdemir'e (60) ait evde elektrik kontağından çıkan alevler halıyı tutuşturunca bir anda eve yayıldı. Ev sahibi Yaşar Özdemir, bir hafta önce evlenen ve balayında olan oğlu ve gelininin takılarını ve evin bahçesindeki 5 küçükbaş hayvanı kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayı oğlu ve gelinine haber veren Gülten Özdemir ise gözyaşlarına boğuldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE