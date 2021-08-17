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Haberler Aydın Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 60 yaşındaki çiftçi İsmail Aprak hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
İHA

17.08.2021, 17:31

Kaza, Kızılcapınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle İsmail Aprak kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Aprak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aprak'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Aprak'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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