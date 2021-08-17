Suriyeli aile komsuları sayesinde kurtuldu

AYDIN Efeler'de Suriyelilerin oturduğu dairede yangın çıktı, ailenin yardımına komşuları koştu. Adnan Menderes mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında elektrik kontağı yangına neden oldu. Alevler evi sararken 10 kişilik Suriyeli aile son anda komşularının yardımıyla kendilerini dışarıya atarak yanmaktan kurtuldu. Komşuların dumanları fark ederek itfaiye ekiplerine haber vermesiyle bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri aile üyelerini koruma altına aldı. Ancak yanan ev kullanılmaz hale geldi.

KAZIM YÖRÜKCE