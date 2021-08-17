Yol çizgileri çekilmeyen kavşak ölüme yol açabilir

Karayolları tarafından bir ay önce Karpuzlu- Çine yol kavşağı arası asfalt yüzeyi yeniden kaplandı. Asfaltlanan yolda, yol çizgileri hala çizilmedi.

TIR'LAR YÜK TAŞIMASIN

Her gün yüzlerce maden kamyonunun geçtiği yolda sıcakların da etkisiyle tekerlek izleri oluşuyor. Yol çizgilerinin olmaması, sürücülerin canlarını riske sokuyor. Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, bahçesine giderken kullandığı bu yolla ilgili Aydın milletvekillerine çağrı yaptı. Yolun kazalara zemin hazırladığını dile getiren Algün, "Karayollarımızın boyası mı bitti! Yoksa tatile mi çıktılar? Lütfen bu yolların çizgilerini hemen çektirin çünkü kazalara neden olabilir. Bir ricamız da, köy yollarında genişliği uygun olmayan yollarda TIR'lar yük taşımasın" dedi.