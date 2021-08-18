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Haberler Aydın 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, Kuşadası'nda yakalandı

88 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, Kuşadası'nda yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şahıs yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan Y.G'nin 18 dosyadan 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 62 bin TL idari para cezası bulunduğu oryata çıktı.

88 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, Kuşadası'nda yakalandı

18.08.2021, 20:43

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ilçe genelinde suçlu ve suçluları yakalamak amacıyla gerçekleştirdikleri çok yönlü ve titiz çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Alacamescit Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelendikleri bir sahsı durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şahıs yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Yapılan sorgulamasında Y.G. isimli şahıs olduğu ve 18 dosyadan arandığı tespit edildi. Şahsın 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçundan toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 62 bin TL para cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Y.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Kuşadası Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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