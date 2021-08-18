AYDIN Efeler'de fabrika işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli kara yolunun Umurlu mevkiinde meydana geldi. H.D idaresindeki 09 P 0038 plakalı işçi taşıyan minibüs, T.A'nın kullandığı 34 KP 0563 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü ve araçtaki 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
■ KAZIM YÖRÜKCE
İşçi minibüsü ile TIR çarpıştı, 11 kişi yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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