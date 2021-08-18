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Haberler Aydın İşçi minibüsü ile TIR çarpıştı, 11 kişi yaralı

İşçi minibüsü ile TIR çarpıştı, 11 kişi yaralı

İşçi minibüsü ile TIR çarpıştı, 11 kişi yaralı

18.8.2021

AYDIN Efeler'de fabrika işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli kara yolunun Umurlu mevkiinde meydana geldi. H.D idaresindeki 09 P 0038 plakalı işçi taşıyan minibüs, T.A'nın kullandığı 34 KP 0563 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü ve araçtaki 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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