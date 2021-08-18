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Haberler Aydın Sarıgöl’de kış hazırlığı

Sarıgöl’de kış hazırlığı

18.8.2021

MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesinde evlerde kışlık yiyecek hazırlıkları başladı. Sarıgöllü ev kadınları çarşıdan yerli ürün patlıcan, biber, domates satın alarak kışlık yiyeceklerin hazırladı. Evlerde doğal olarak hazırlanan kışlık yiyecekler kış aylarında ilk günkü tazeliğiyle tüketilecek. Kendi ihtiyaçlarından fazla kışlık yiyecek üreten kadınların bir yandan da internet üzerinden satışlara başladıkları öğrenildi.
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