MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesinde evlerde kışlık yiyecek hazırlıkları başladı. Sarıgöllü ev kadınları çarşıdan yerli ürün patlıcan, biber, domates satın alarak kışlık yiyeceklerin hazırladı. Evlerde doğal olarak hazırlanan kışlık yiyecekler kış aylarında ilk günkü tazeliğiyle tüketilecek. Kendi ihtiyaçlarından fazla kışlık yiyecek üreten kadınların bir yandan da internet üzerinden satışlara başladıkları öğrenildi.
Sarıgöl’de kış hazırlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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