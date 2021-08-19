Anında müdahale alevlerin evlere ulaşmasını önledi

Yangın, Doğu Mahallesi Ercan Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araziden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevler arazinin yakınındaki evlere yaklaştı.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri evlere ulaşmadan kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.