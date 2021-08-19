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Haberler Aydın Anında müdahale alevlerin evlere ulaşmasını önledi

Anında müdahale alevlerin evlere ulaşmasını önledi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen arazi yangınına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri evlere ulaşmadan kontrol altına aldı.

Anında müdahale alevlerin evlere ulaşmasını önledi
İHA

19.08.2021, 16:12

Yangın, Doğu Mahallesi Ercan Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araziden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevler arazinin yakınındaki evlere yaklaştı.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri evlere ulaşmadan kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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