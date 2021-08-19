Aydın’da düğün kana bulandı

AYDIN Germencik'te düğünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Turanlar mahallesinde düğün yapılan ilkokulda yaşandı. Bir kişinin motosikletle 10 yaşındaki T.A'ya çarpması üzerine, çocuğun yakınlarıyla motosikletli kişi arasında kavga çıktı. Vücuduna 7 darbe alan Yücel Ünsal (21) ile kolundan yaralanan Doğan Can Akın (25) hastaneye kaldırıldı. Ünsal, hayati tehlikeyi atlatamadı.

■ KAZIM YÖRÜKCE