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Haberler Aydın Aydın’da düğün kana bulandı

Aydın’da düğün kana bulandı

Aydın’da düğün kana bulandı

19.8.2021

AYDIN Germencik'te düğünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Turanlar mahallesinde düğün yapılan ilkokulda yaşandı. Bir kişinin motosikletle 10 yaşındaki T.A'ya çarpması üzerine, çocuğun yakınlarıyla motosikletli kişi arasında kavga çıktı. Vücuduna 7 darbe alan Yücel Ünsal (21) ile kolundan yaralanan Doğan Can Akın (25) hastaneye kaldırıldı. Ünsal, hayati tehlikeyi atlatamadı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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