Kuşadası çevre yolunda vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler pes dedirtti. Bir kamyonetin dorsesine tutunarak kilometrelerce giden 2 genç, vatandaşlar tarafından fark edildi. Aşırı hızlı olan kamyonetin dorse kısmında bulunan demirlere tutunan 2 genç, ölüme adeta meydan okudu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde 2 gencin, dorse arkasında bulunan demirlere tutunarak Aydın'ın Kuşadası ilçesi istikametinden İzmir'in Selçuk istikametine doğru seyri bu şekilde görüntülendi.Peş peşe ölümlü kazalar! İzmir'de otobüslere sıkı denetim
Aydın'da tehlike saçan görüntü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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