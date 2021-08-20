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Haberler Aydın Asker eğlencesindeki kavgada 4 tutuklama

Asker eğlencesindeki kavgada 4 tutuklama

Asker eğlencesindeki kavgada 4 tutuklama

20.8.2021

AYDIN Efeler'de bir gencin asker eğlencesinde 2 kişi bacağından vuruldu. Olayla ilgili yakalanan 4 kişi tutuklandı. Orta mahallede bir gencin yakınlarının düzenlediği eğlencede, laf atma yüzünden kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada sandalyeler de havada uçuştu. Olayda A.K. (32) ve A.B. (49) adlı kişiler bacağından vuruldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis S.B. (25), M.B. (24), T.G. (24) ve A.G'yi (26) gözaltına aldı. Ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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