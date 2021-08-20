AYDIN Efeler'de bir gencin asker eğlencesinde 2 kişi bacağından vuruldu. Olayla ilgili yakalanan 4 kişi tutuklandı. Orta mahallede bir gencin yakınlarının düzenlediği eğlencede, laf atma yüzünden kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada sandalyeler de havada uçuştu. Olayda A.K. (32) ve A.B. (49) adlı kişiler bacağından vuruldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis S.B. (25), M.B. (24), T.G. (24) ve A.G'yi (26) gözaltına aldı. Ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Asker eğlencesindeki kavgada 4 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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