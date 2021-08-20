Belediyenin işçileri vatandaşa saldırdı

AYDIN Kuşadası'nda yol yapımında çalışan belediyenin işçileriyle, vatandaş arasında moloz yüzünden kavga çıktı. İkiçeşmelik mahallesinde yaşanan olayda Süleyman Öğmen, belediyenin taşeron işçilerinden molozların kaldırılmasını istedi. Ekipler karşı çıkınca Öğmen, sözlü tartışmaya girdi ve hakaret ettiği gerekçesiyle işçilerin saldırısına uğradı. Ellerindeki kazma ve küreklerle saldırıya geçen işçiler, Öğmen'e ait yeni binanın kapısına da hasar verdiler. Olay sırasında aldığı darbeler yüzünden eli kırılan Süleyman Öğmen, sikayetçi oldu.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI