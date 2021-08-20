Komaya girmeden önce çarpan otomobili tarif etti

Aydın Kuşadası'ndaki kazada ağır yaralanan Emirhan Kavas, komaya girmeden önce kendi otomobiline çarpan aracı kağıda yazdığı notta tarif etti. Gence çarpıp kaçan sürücü 10 gündür tespit edilemedi. Olay, Kuştur mevkiinde 9 Ağustos'ta yaşandı. Kuşadası'ndan Selçuk'a giden bir araç Emirhan Kavas'ın kullandığı otomobile çarparak kaçtı.

ARAÇ BULUNAMADI

Kazada yaralanan genç, not kağıdına "İyiyim. Sen, buldunuz mu bana vuranı. Arabayla vurdu. Bal köpüğü, 06 plaka" notunu yazdı. Araçtan bilinci kapalı halde çıkarılan Kavas, hastanede komaya girdi. Kazadan sonra gencin ailesi, olay yerinde oğulları tarafından bir kağıda yazılmış notu buldu ve polis ekiplerinin yazıda tarif edilen aracı bulmalarını istedi. Bölgedeki güvenlik kameraları polis ekiplerince incelemeye alındı ancak henüz Kavas'a çarpan aracın izine ulaşılamadı.

■ KAZIM YÖRÜKCE