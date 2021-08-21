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Haberler Aydın Asker eğlencesi cinayetle bitti

Asker eğlencesi cinayetle bitti

Asker eğlencesi cinayetle bitti

21.8.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Babadağ (49) hayatını kaybetti. Olay, Orta Mahalle'de 16 Ağustos'ta meydana geldi. Askere gidecek olan Ş.B. için ailesi asker eğlencesi düzenledi. Asker eğlencesi sırasında aralarında husumet bulunan iki grup arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

3 GÜN SONRA ÖLDÜ
Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle açılan ateş sonucu Ahmet Babadağ ile Ali Kaynar (32) yaralandı. Olayın ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Babadağ, 3 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Ali Kaynar'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan A.G. (27), S.B. (24), T.G. (23) ve M.B. (24) tutuklandı.

KAZIM YÖRÜKCE

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