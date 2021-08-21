İkra’nın yaşam savaşına CHP’li Başkan taş koydu

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Emel Pamuk çiftinin kızları İkra Deniz Pamuk'un, doğduktan hemen sonra Türkiye'de nadir görülen SMA hastalığı olduğu ortaya çıktı. Tedavisine başlanan minik kızın doktorları, İkra'nın 2 yaşına gelmeden zolgensma gen tedavisinin yapılması ve ABD'de yapılacak bu ilaç tedavisi için 21 milyon lira gerektiğini söyledi. Pamuk ailesi, Aydın Valiliği'nin izni ile yardım kampanyası başlattı.



Serdal Kara, İkra bebek için yaptığı organizasyona Başkan Günel'in engel olduğunu söyledi.

İKRA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İkra'nın durumunu sosyal medyadan öğrenen organizatör Serdal Kara, aileyi ziyaret edip yardım kampanyasına destek olmaya karar verdi. Kara, İstanbul'daki kendine ait organizasyon şirketi aracılığıyla ünlü sanatçılar Serdar Ortaç ve Petek Dinçöz ile görüşerek bir konser organizasyonu planladı. Konserle birlikte ünlü manken Tuğba Özay ve birçok mankeni de defile için ikna eden Kara, konserden ve defileden elde edilecek gelirin tamamının İkra'nın tedavisine bağışlanacağını açıkladı. Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'e konserle ilgili bilgi vermek için randevu alan Kara, Günel'den aldığı yanıt karşısında şoka uğradı.

BAŞKANIN CEVABI ŞOKE ETTİ

Kara'nın konser için yer talebine başkan Günel'in, "Boş bir arsamız bile yok" demesi büyük şaşkınlık yarattı. 28 Ağustos'ta yapılması planlanan ve ünlü şarkıcıların destek olduğu organizasyonun, CHP'li Başkanın engeli nedeniyle iptal olması gündeme geldi. İkra bebeğin az bir zamanı kaldığını belirten organizatör Serdal Kara, "İkra için sanatçılarımızla birlikte el ele verdik. Bir aydır bu organizasyon için uğraşıyoruz. Ancak Başkan Günel, bize boş bir arsa bile tahsis edemeyeceğini söyledi. Bu konuda mağdur olduk. Konsere kısa süre kaldı. Bir yer bulunmazsa iptal edilme durumu söz konusu. Bu ailemizin umutlarını karartmak istemiyoruz" dedi. Kara, yapacakları organizasyonun belediye tarafından düzenlenen geleneksel Altın Güvercin Beste Yarışması'nın önüne geçmemesi için izin verilmediğini ifade etti.



ÇARESİZ ANNE BAŞKANA SESLENDİ

KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Günel'e seslenen anne Emel Pamuk ise "Serdal Kara öncülüğünde çok güzel bir organizasyon yapılacak. Bu organizasyon kızımın kurtuluşu olacak. Açılmayan kapılar açılacak. Allah razı olsun. 28 Ağustos'taki konseri bekliyoruz. Bu konser yapılırsa kızım ilacına kavuşacak" diye konuştu.



MURAT ŞENBAKLAVACI