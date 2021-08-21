İYİ Partili Aytekin Kaya’dan çalışanına KÜFÜR VE TEHDİT

AYDIN'DA işten çıkardığı belediye personellerine vereceği tazminatlar nedeniyle makam aracına ve makam odasına haciz gelen, korona virüs tedbirleri uygulanırken deve çiftçiliğinde doğum günü partisi veren ve kadın çalışanının çekmecesine yılan koyduran İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın skandalları bitmek bilmiyor. Alınan bilgiye göre, Başkan Kaya, bir süre önce belediye çalışanı Emre Ekiz'i İncirliova Mezarlığı'na sürgüne gönderdi.

KÜFÜR ETTİ, TEHDİT SAVURDU

MEZARLIĞI ziyaret eden Kaya, bu sırada ayağa kalmadığı gerekçesiyle Ekiz ile tartıştı. Kaya, "Neden ayağa kalmadın. Utanmaz, arlanmaz. Senin a... k..." diyerek Ekiz'e hakaret ve tehditler savurdu. Olayın ardından Ekiz, İncirliova Polis Merkezi'ne giderek Başkan Kaya'dan şikayetçi

oldu. Polise verdiği ifadede Ayte-kin Kaya'nın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirten Ekiz, "Baş-kan Kaya'nın geldiğini görmedim. Sırtım anayola dönüktü. Bu sıra-da yanıma gelip ağza alınmayacak hakaretler etti, tehditler savur-du. Bana yönelik tehdit ve haka-retleri nedeniyle şikayetçiyim" dediği öğrenildi. Başkan Kaya'nın da çalışanından şikayetçi olduğu öğrenildi.

MURAT ŞEN-BAKLAVACI