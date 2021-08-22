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Haberler Aydın Kuşadası ve İzmir'de 221 göçmen kurtarıldı

Kuşadası ve İzmir'de 221 göçmen kurtarıldı

Kuşadası ve İzmir'de 221 göçmen kurtarıldı

22.8.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kuşadası açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yabancı uyruklu 99 göçmeni kıyıya çıkardı. İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde ise Türk karasularına itilen 122 göçmen kurtarılırken 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Göçenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

■ İBRAHİM UZUN

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