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Haberler Aydın Otobüs soförüne bıçakla saldırdı

Otobüs soförüne bıçakla saldırdı

22.8.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün şoförü Ersen M, Ortaklar- ADÜ hattına yolcu taşıdığı esnada iki yolcu arasında çıkan tartışmayı engellemek istedi. Şoför, bedensel engeli bulunan birey ile onunla tartışan 65 yaşlarındaki kişiyi sözlü olarak uyardı. Bu sırada şoförün yanına yaklaşan 65 yaşlarındaki adam, kabindeki şoföre yumruk attı. Yanında bulundurduğu bıçağı çıkaran gözü dönmüş adamı, kolundan iten şoför canını zor kurtardı. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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