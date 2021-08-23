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Haberler Aydın Bebeğine sarılmak kısmet olmadı

Bebeğine sarılmak kısmet olmadı

Aydın'da koronavirüse yakalanan ve 31 haftalık bebeği sezeryanla alınan Elif Genç (26) hayata tutunamadı.

Bebeğine sarılmak kısmet olmadı

23.8.2021

Söke'de yaşayan Elif Genç rahatsızlandı. 7.5 aylık hamile olan genç kadınının yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Genç, durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle alındı ancak talihsiz anne yaşamını yitirdi. Genç'in cenazesi Kocaeli Kandıra'da Elmacık Mezarlığı'na defnedildi. Bebeğin ise Aydın'da bir hastanenin yenidoğan bakım ünitesinde kuvözde tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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