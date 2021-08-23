  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Yaşları küçük ama kalpleri çok büyük

Yaşları küçük ama kalpleri çok büyük

Aydınlı 11 yaşındaki Ela Kasırga ve arkadaşları, yangınlarda evleri yanan yaşıtlarına yardım eli uzattı.

Yaşları küçük ama kalpleri çok büyük

23.8.2021

Çocuklar kampanyayla topladıkları yardımları Nazilli Kaymakamı'na teslim etti. Bolu'da yaşayan Ela Kasırga ve arkadaşları Edanur Dönmez, Arife Sezin Şahin, Elif Beril Şahin, Belinay Doyran, Zeynep Çatladı ve Zeynep Doğan, orman yangınlarında evleri yanan çocuklar için yardım kampanyası düzenledi. Açtıkları stantta yardım toplayan minik yüreklere site sakinlerinden ve vatandaşlardan tam destek geldi. Bir haftalık kampanya sonunda elde edilen 881.50 lira ve bir koli dolusu yardım Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'a teslim edildi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yaşları küçük ama kalpleri çok büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.