Yaşları küçük ama kalpleri çok büyük

Çocuklar kampanyayla topladıkları yardımları Nazilli Kaymakamı'na teslim etti. Bolu'da yaşayan Ela Kasırga ve arkadaşları Edanur Dönmez, Arife Sezin Şahin, Elif Beril Şahin, Belinay Doyran, Zeynep Çatladı ve Zeynep Doğan, orman yangınlarında evleri yanan çocuklar için yardım kampanyası düzenledi. Açtıkları stantta yardım toplayan minik yüreklere site sakinlerinden ve vatandaşlardan tam destek geldi. Bir haftalık kampanya sonunda elde edilen 881.50 lira ve bir koli dolusu yardım Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'a teslim edildi.

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