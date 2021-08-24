Edinilen bilgiye göre Aydın-Denizli ve Muğla bağlantı yolunda seyreden 20 BLM plakalı mermer bloğu taşıyan TIR otoban yolunda devrildi.
İlginç kazada devrilen TIR'ın taşıdığı koça koça mermer bloklar otobana düştü. Kaza nedeniyle otoban bağlantı yolu trafiğe kapanırken, bölgede görev yapan Mega Vinç ekipleri tarafından kısa sürede TIR ve yola düşen tonlarca ağırlıktaki mermer bloklar kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.Kontrolden çıkan yakıt tankeri devrilip alev aldı: 1 ölü
Aydın'da TIR yan yattı! Ortalık savaş alanına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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