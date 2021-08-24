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Haberler Aydın Aydın'da TIR yan yattı! Ortalık savaş alanına döndü

Aydın'da TIR yan yattı! Ortalık savaş alanına döndü

Aydın Denizli bağlantı yolunda bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada, mermer kütlesi taşıyan TIR devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada bağlantı yolu trafiğe kapandı.

Aydın'da TIR yan yattı! Ortalık savaş alanına döndü
İHA

24.08.2021, 10:23 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021, 10:24

Edinilen bilgiye göre Aydın-Denizli ve Muğla bağlantı yolunda seyreden 20 BLM plakalı mermer bloğu taşıyan TIR otoban yolunda devrildi.

İlginç kazada devrilen TIR'ın taşıdığı koça koça mermer bloklar otobana düştü. Kaza nedeniyle otoban bağlantı yolu trafiğe kapanırken, bölgede görev yapan Mega Vinç ekipleri tarafından kısa sürede TIR ve yola düşen tonlarca ağırlıktaki mermer bloklar kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

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