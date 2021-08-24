Düğün dönüşü cenaze

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde düğünden dönerken, ATV motosikletiyle duvara çarpan Ali Karabacaklı (61) hayatını kaybetti. Denizli'ye bağlı Kale ilçesi İnceğiz Mahallesine bir yakınlarının düğününden dönen Ali Karabacaklı'nın kullandığı ATV motosiklet virajı alamayıp duvara çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Ali Karabacaklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sırasında motorun arkasında oturan ve kazada motordan düşerek yaralanan Murat Uzkuç (70) yapılan ilk müdahalenin ardından Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE