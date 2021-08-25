Aydın’dan sel bölgesine 4 TIR dolusu yardım

AYDIN Valiliği tarafından Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası selzedelere 4 TIR yardım gönderildi. Valilik koordinesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan 4 TIR yaşam malzemesi, düzenlenen törenle sel bölgesine doğru yola çıktı. Uğurlama törenine katılan Vali Hüseyin Aksoy, her türlü afette Türk milletinin yardımlaşma duygusunun oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Yaraların sarılmasına bir nebze de olsa Aydın olarak katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE