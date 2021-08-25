Depo yangınında büyük hasar oluştu

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde meydana gelen depo yangınında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ataköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile alevler büyüyerek deponun yanında bulunan traktöre sıçradı. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, kurtarılamayan traktör tamamen yanarak demir yığınına döndü.

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