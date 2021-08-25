  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Depo yangınında büyük hasar oluştu

Depo yangınında büyük hasar oluştu

Depo yangınında büyük hasar oluştu

25.8.2021

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde meydana gelen depo yangınında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ataköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile alevler büyüyerek deponun yanında bulunan traktöre sıçradı. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, kurtarılamayan traktör tamamen yanarak demir yığınına döndü.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Depo yangınında büyük hasar oluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.