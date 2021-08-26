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Aydın Kuşadası'nda kaza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın Kuşadası'nda kaza
İHA

26.08.2021, 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021, 09:24

Kaza Türkmen Mahallesi Kalender Mustafa Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. yönetimindeki motosiklet ile E.H. yönetimindeki otomobil sokak üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü H.D.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan sürüklenen motosikletin yakınında bulunan silaha da polis ekipleri el koydu. Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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