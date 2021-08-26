  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kazada yaralanan baba oğul yaşam mücadelesi veriyor

Kazada yaralanan baba oğul yaşam mücadelesi veriyor

26.8.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve oğlu ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü Kadir Sucu (53) ile arkasında oturan Bilal Sucu'nun (12) ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sucu ve oğlunun hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

■ İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazada yaralanan baba oğul yaşam mücadelesi veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.