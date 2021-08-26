Kazada yaralanan baba oğul yaşam mücadelesi veriyor

AYDIN'IN Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve oğlu ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü Kadir Sucu (53) ile arkasında oturan Bilal Sucu'nun (12) ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sucu ve oğlunun hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

■ İHSAN KARATAŞ