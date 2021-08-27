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Haberler Aydın Ingiliz turist mirasını otel personeline bıraktı

Ingiliz turist mirasını otel personeline bıraktı

Ingiliz turist mirasını otel personeline bıraktı

27.8.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yıllarca aynı otelde kalan İngiliz turist, mirasını otel personeline bıraktı. Charles George Courtney, ilk kez 1990 yılında kaldığı Korumar Otel'de valizini taşıyan Taşkın Daştan'ı oğlu gibi sevdi. Sonraki yıllarda da tatilini hep aynı otelde geçirmeye devam etti. Courtney'in ülkesindeki vefatından sonra, mirasının önemli bir kısmını başta Daştan olmak üzere otel personelinden bazı kişilere bıraktığı ortaya çıktı. Miras, adı geçen otel personeline taksim edildi. Courtney'in vefasının kendilerini duygulandırdığını belirten Daştan, "Bizi ailesinden gibi görürdü. Kendisi otelimizin 401 numaralı odasında kalırdı. Biz de o odamıza adını verdik" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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