Meslektaşı da olan kız arkadaşını katleden polis son savunmasını yaptı

Aydın'da kendisinden ayrılan meslektaşı Hatice Büşra Çetinkaya'yı tabancayla öldüren ve annesini de ağır yaralayan polis memuru Suat Teke'nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Teke (27), geçtiğimiz yıl 4 Mart'ta Çetinkaya'nın (28) kullandığı otomobilin önünü kesip, genç kızı ve yanındaki annesini kurşun yağmuruna tutmuş, ağır yaralanan Çetinkaya hastanede hayatını kaybederken anne Çetinkaya ölümden dönmüştü.

SEBEP OLAMAZ

Olaydan sonra tabancasıyla birlikte yakalanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 25 yıl hapis istenen Teke, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasına SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Mahkeme nihai kararını vermeden önce son kez savunmasını yapan sanık, "Ben insan öldürmenin planlarını yapmak için polis olmadım. Hiçbir şey insanın yaşam hakkını elinden almaya sebep olamaz. Ben yaptığımla hem kendimi hem aileyi mahvettim. Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Kasım'a erteledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE