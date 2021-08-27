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Haberler Aydın Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

27.8.2021

AYDIN Kuşadası'nda motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Türkmen Mahallesi Kalender Sokak'ta H.D.'nin kullandığı motosiklet ile E.H. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan sürüklenen motosikletin yakınında bulunan silaha polis el koydu.

■ İBRAHİM UZUN

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