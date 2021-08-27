Takla atan araç hurdaya döndü

AYDIN'DA kontrolden çıkarak takla atan otomobil hurdaya dönerken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Söke Karayolu üzerinde seyir halinde olan 09 YN 588 plakalı otomobilin sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak yol kenarına savrulan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.
■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN
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