  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Takla atan araç hurdaya döndü

Takla atan araç hurdaya döndü

Takla atan araç hurdaya döndü

27.8.2021

AYDIN'DA kontrolden çıkarak takla atan otomobil hurdaya dönerken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Söke Karayolu üzerinde seyir halinde olan 09 YN 588 plakalı otomobilin sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak yol kenarına savrulan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Takla atan araç hurdaya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.