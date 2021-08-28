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Haberler Aydın Evden silah çalan hırsız yakalandı

Evden silah çalan hırsız yakalandı

Evden silah çalan hırsız yakalandı

28.8.2021

AYDIN Efeler'de girdiği evden silah ve mermi çalan hırsız yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Orta Mahalle'deki bir evde meydana geldi. Eve giren hırsız, tabanca, 4 şarjör ve mermileri çaldı. Ev sahibi hırsızlık olayının ardından polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından şüphelinin İ.P. olduğunu tespit etti. Evine yapılan baskında şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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