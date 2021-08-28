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Haberler Aydın İncir hırsızını suçüstü yakaladı

İncir hırsızını suçüstü yakaladı

Vahdettin Kılınç, jandarma gelene kadar suçluyu kolundan tutarak bırakmadı.

İncir hırsızını suçüstü yakaladı

28.8.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bahçeden incir çalan hırsız, bahçenin sahibi tarafından yakalandı. Üretici Vahdettin Kılınç, bahçede incirlerini çalarken yakaladığı hırsızı kolundan tutup jandarma ekiplerine teslim etti. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Adnan Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hırsızlık şüphelisinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Vahdettin Kılınç, cezalar caydırıcı olmadığı için hırsızlıkların yaşandığını ileri sürdü.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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