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Haberler Aydın Yunan botundan Türk balıkçılara ateş açıldı

Yunan botundan Türk balıkçılara ateş açıldı

Yunan botundan Türk balıkçılara ateş açıldı

28.8.2021

AYDIN Kuşadası açıklarında avlanan ve içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botunun taşlı ve plastik mermili saldırısına uğradı. 3 gün önce gerçekleştiği belirlenen saldırıda balıkçılar yara almazken, teknenin camları kırıldı. Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ve dakikalarca süren taciz, balıkçı teknesinin Türk karasularına girmesiyle sona erdi.

İHSAN KARATAŞ

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