Deniz kıyısına villa kondurdu

AYDIN'IN Kuşadası sahilleri, büfe ve 'beach club'lardan sonra benzeri görülmemiş bir işgale uğradı. Uyanık bir girişimci ahşaptan yaptırdığı seyyar villayı, Karaova Mahallesi'nde denizin kıyısına kondurdu.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Artemis ve Yuvam sitelerinin bulunduğu bölgede çiçek üretimi yapılan bir arazinin kıyısına kondurulan tekerlekli villaya kimlerin izin verdiği tartışma konusu oldu. Gecekondu gibi bir gecede altına beton dökülerek üzerine oturtulan karavan görünümlü seyyar villaya vatandaşlar tepki gösterdi. Villanın gecelik ve haftalık olarak kiraya verildiğini belirten vatandaşlar, "Burası bir turizm kenti. Bu, turizm adına da bir utanç" diye konuştu. Bölgede yaşayanlar, ucube diye nitelendirdikleri tekerlekli villanın kaldırılması için hem Aydın Büyükşehir Belediyesi, hem de Kuşadası Belediyesi'ne sayısız girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, başvurularının sonuçsuz kalmasından yakındı.

■ İHSAN KARATAŞ