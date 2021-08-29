  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Deniz kıyısına villa kondurdu

Deniz kıyısına villa kondurdu

Gecelik ve haftalık olarak kiraya verildiği ileri sürülen seyyar villa, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Deniz kıyısına villa kondurdu

29.8.2021

AYDIN'IN Kuşadası sahilleri, büfe ve 'beach club'lardan sonra benzeri görülmemiş bir işgale uğradı. Uyanık bir girişimci ahşaptan yaptırdığı seyyar villayı, Karaova Mahallesi'nde denizin kıyısına kondurdu.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR
Artemis ve Yuvam sitelerinin bulunduğu bölgede çiçek üretimi yapılan bir arazinin kıyısına kondurulan tekerlekli villaya kimlerin izin verdiği tartışma konusu oldu. Gecekondu gibi bir gecede altına beton dökülerek üzerine oturtulan karavan görünümlü seyyar villaya vatandaşlar tepki gösterdi. Villanın gecelik ve haftalık olarak kiraya verildiğini belirten vatandaşlar, "Burası bir turizm kenti. Bu, turizm adına da bir utanç" diye konuştu. Bölgede yaşayanlar, ucube diye nitelendirdikleri tekerlekli villanın kaldırılması için hem Aydın Büyükşehir Belediyesi, hem de Kuşadası Belediyesi'ne sayısız girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, başvurularının sonuçsuz kalmasından yakındı.

■ İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deniz kıyısına villa kondurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.