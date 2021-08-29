Kadın komşusunu acımasızca yumrukladı

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi'nde, evli ve 3 çocuk annesi Hanife Ger (54), müstakil evinin bahçesindeki ağaçlardan dökülen yaprakları topladıktan sonra, bitişiğindeki evin kapısının önüne dökülen yaprakları da süpürdü. Ger, topladıklarını çöp kutusuna atmak istedi. O sırada Hanife Ger'in komşusu Bayram Kanlık (71), evinin önünü kirlettiğini söyleyerek kadının üzerine yürüdü.

Tartışma çıkaran Bayram Kanlık, Ger'e yumruk atmaya başladı. Ger'in kızı Kadriye Ger (26), olaya müdahale ederek Kanlık'ı uzaklaştırmaya çalışırken Kanlık, anne ve kıza tehditler savurdu. Yaşanan saldırı anları saniye saniye evin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hanife Ger, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Bayram Kanlık ise gözaltına alındı. Horsunlu Polis Merkezi'ne götürülen Bayram Kanlık, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hanife Ger ve kızı Kadriye Ger yaşananlara isyan etti

KAZIM YÖRÜKÇE