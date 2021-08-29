  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Muğla ve Aydın’da 2 kişi denizde boğuldu

Muğla ve Aydın’da 2 kişi denizde boğuldu

Muğla ve Aydın’da 2 kişi denizde boğuldu

29.8.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren 55 yaşındaki Çelebi Ergün, denizde boğularak hayatını kaybetti.

Aksaraylı olan gurbetçi Çelebi Ergün'ün tatil için Almanya'dan Kuşadası'na geldiği öğrenildi.

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Kabak Plajı'nda da denize giren Romanya vatandaşı 29 yaşındaki Razvan Gabriel Anton boğuldu.

Anton'un cesedi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZIM YÖRÜKCE/ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla ve Aydın’da 2 kişi denizde boğuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.