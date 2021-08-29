AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren 55 yaşındaki Çelebi Ergün, denizde boğularak hayatını kaybetti.
Aksaraylı olan gurbetçi Çelebi Ergün'ün tatil için Almanya'dan Kuşadası'na geldiği öğrenildi.
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Kabak Plajı'nda da denize giren Romanya vatandaşı 29 yaşındaki Razvan Gabriel Anton boğuldu.
Anton'un cesedi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
KAZIM YÖRÜKCE/ADEM ÜLKER
Muğla ve Aydın’da 2 kişi denizde boğuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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