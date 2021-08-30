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Haberler Aydın Aşı olmadı Kovid’e yenildi

Aşı olmadı Kovid’e yenildi

Aşı olmadı Kovid’e yenildi

30.8.2021

AYDIN'DA Kovid aşısı yaptırmayan 28 yaşındaki Sebahat Anar korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Söke'de oturan evli ve bir çocuk annesi Sebahat Anar, 2 hafta önce rahatsızlandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne başvuran genç kadının yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan Anar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anar'ın acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

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