Aşı olmadı Kovid’e yenildi

AYDIN'DA Kovid aşısı yaptırmayan 28 yaşındaki Sebahat Anar korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Söke'de oturan evli ve bir çocuk annesi Sebahat Anar, 2 hafta önce rahatsızlandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne başvuran genç kadının yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan Anar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anar'ın acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.