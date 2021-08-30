Akaryakıt istasyonundan çıkıp Aydın istikametine doğru seyir halinde olan otomobile hemen arkasından ilerleyen TIR çarptı.
3 YARALININ DA DURUMU AĞIR
TIR'IN altına giren otomobilin içinde bulunan sürücü ve bir kadın yola fırladı, arkada oturan bir kadın ise sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemelerde yaralılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü ise ifade işlemleri için gözaltına alındı.
İHSAN KARATAŞ
TIR’ın çarptığı araçtaki yolcular yola fırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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