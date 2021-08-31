16 yaşındaki Kadircan lösemi kurbanı oldu

AYDIN'DA 16 yaşındaki Kadircan Bakar hastalığını öğrendikten 3 ay sonra lösemi nedeniyle hayatını kaybetti. Köşk Anadolu Lisesi öğrencisi Kadircan Bakar, 3 ay önce rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan gencin yapılan muayenesi sonrasında lösemi olduğu öğrenildi. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören gençten acı haber geldi. Bakar tüm çabalara rağmen yaşama veda etti. Kadircan Bakar'ın cenazesi Paklaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE