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Aydın'da başkasının HES kodunu kullanan Kovid-19 hastası, yolcu otobüsünde yakalandı

Koronavirüs salgını sonrası yolcu otobüslerine HES kodu ile binmek zorunlu hale gelmişti. Aydın'ın Söke ilçesinde de şehirler arası yolcu otobüsünde başkasına ait HES koduyla yolculuk yapan Kovid-19 hastası bir kişi yakalandı.