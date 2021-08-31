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Haberler Aydın Ekipler Aydın’da kaçak avcılığa geçit vermiyor

Ekipler Aydın’da kaçak avcılığa geçit vermiyor

31.8.2021

AYDIN'DA doğa koruma ekiplerinin yaptığı çalışmada avcılık kanununa aykırı davranan iki şahsa idari işlem yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri denetim ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak yaptıkları denetimlerde, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetleri nedeniyle iki kişi hakkında idari işlem uyguladı. Denetimlerin 7/24 esasına göre devam ettiği öğrenildi.
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