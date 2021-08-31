Okul sıralarının yerini saman balyaları aldı

AYDIN İncirliova'ya bağlı 400 nüfusu olan Karabağ Mahallesi'nde bulunan birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu, taşımalı eğitime geçilmesinin ardından 2001 yılında kapılarını kapattı. Mahallenin 30 öğrencisi taşımalı eğitimle ilçe merkezinde eğitim görürken kapatılan okul aradan geçen zamanda viraneye döndü. Öğrenim yapılmadığı için geçen zaman içerisinde çöküntüye uğrayan okulu, son olarak mahallede hayvancılık yapan vatandaşlar samanlık olarak kullanmaya başladı. Okulun içler acısı hale mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Mahalleliler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sahip çıkmadığı okulun temizlenip düğün, sünnet gibi törenlerin yapılabileceği sosyal alana dönüştürülmesini istiyor.

■ İHSAN KARATAŞ