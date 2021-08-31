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Haberler Aydın Yoldan çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı

Yoldan çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı

31.08.2021, 17:43

Kaza, Söke Milas yolu üzeri Bafa Gölü kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki kamyonetin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hakimiyetin kaybolması ile birlikte kamyonet yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yoldan çıkan kamyonetin çekilmesinin ardından trafik yoğunluğu normale dönerken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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