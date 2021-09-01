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Haberler Aydın Yaşlı adam balkondan düşerek can verdi

Yaşlı adam balkondan düşerek can verdi

Yaşlı adam balkondan düşerek can verdi

1.9.2021

AYDIN Germencik'te üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen 79 yaşındaki Nazım Savur feci şekilde can verdi. Park Mahallesi'nde yaşayan Nazım Savur, bir anlık dikkatsizliği sonucu üçüncü kattaki evinin balkonundan düştü. Yaşlı adamın düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Savur'u ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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