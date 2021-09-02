İşkenceci zehir tacirine baskın

AYDIN'DA evde rehin aldığı torbacıya pompalı tüfekle işkence eden zehir taciri, operasyonla yakalandı. İncirliova'da uyuşturucu ticareti yapan Emrah Y'nin emrinde 11 torbacı çalıştırdığı ortaya çıktı. Polisin baskın yaparak uyuşturucu maddelere el koymasının ardından Emrah Y. torbacılardan birini evinde rehin alarak işkence etti. Karşısına oturttuğu torbacıyı tekmeleyip, yumruklayan ve pompalı tüfekle vurarak saatlerce işkence yapan Emrah Y. kayda aldırdığı görüntüleri diğer torbacılara göndererek gözdağı verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

GÖRÜNTÜLERİ inceleyen Aydın Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emrah Y'nin kimliğini tespit etti. Ardından harekete geçen ekipler, işkenceci zehir taciri Y'yi Kuşadası'nda saklandığı evde yakaladı. Evdeki 0.50 gram uyuşturucu, pompalı tüfek ve 4 adet dolu kartuşa el konuldu. Adliye sevk edilen Emrah Y. ise tutuklandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE