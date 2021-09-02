Kuşadası’nda icradan satılık dükkan

Kuşadası'nda turistik bölgedeki halı satış mağazası olarak kullanılan 186 m² dükkan icradan satılıktır. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
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