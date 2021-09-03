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Haberler Aydın Aydın'da asfalt yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'da asfalt yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde asfalt yüklü kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Aydın’da asfalt yüklü kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İHA

03.09.2021, 19:15

Kaza, Yenikent Mahallesi Aydem Kavşağı olarak bilinen yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KG 7042 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyon ile Ayhan Toraman kontrolündeki 09 ABY 108 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada devrilen kamyonun kasasındaki asfalt malzemesi yola savrulurken, ticari araçta bulunan 2 kişi ağır yalandı.



Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari otomobilde yolcu olarak bulunan Gülistan Toraman'ın (69) hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı araç sürücüsü Ayhan Toraman (69) da araçtan çıkartılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Devrilen kamyonun yakıt deposundan asfalta akan akaryakıt nedeniyle yol çift taraflı trafiğe kapatıldı. Ekiplerin gerekli temizlik işlemini yapmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan Torman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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